الكويتية للاستثمار تتكبد خسائر بقيمة 18.4 مليون دولار خلال 2020

دوت الخليج – سجلت الشركة الكويتية للاستثمار، المدرجة في بورصة الكويت، خسائر بقيمة 5.57 مليون دينار “تعادل 18.37 مليون دولار” بنهاية عام 2020، مقابل أرباحا صافية بقيمة 17.51 مليون دينار “تعادل نحو 57.75 مليون دولار” العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية للشركة والمعلنة على موقع البورصة اليوم الاثنين، تراجعا بنسبة 74.2% بالإيرادات التشغيلية إلى 9.7 مليون دينار “تعادل نحو 32 مليون دولار” بنهاية 2020، من 37.84 مليونا “تعادل نحو 123.6 مليون دولار” العام السابق.

وتقلص إجمالي موجودات الكويتية للاستثمار بنسبة 11.6% إلى 258.66 مليون دينار “تعادل نحو 853 مليون دولار” بنهاية العام الماضي، من 292.64 مليون دينارا “تعادل نحو 965.08 مليون دولار” العام السابق.

وقالت الشركة إن تراجع النتائج خلال العام الماضي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض القيمة العادلة لبعض الاستثمارات، وتراجع قيمة موجودات غير مالية نتيجة تأثير جائحة فيروس كورونا على أداء أسواق المال العالمية والمحلية.

وأشارت الشركة في بيانها للبورصة ، إلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الذي انعقد أمس الأحد، على اعتماد البيانات المالية السنوية للعام الماضي، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية رقم (58)، وأوصى بعدم توزيع أرباح عن عام 2020.