بنك قناة السويس يحقق أرباح بمبلغ 601.7 مليون جنيه خلال 2020

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رنا ممدوح _ حقق بنك قناة السويس صافي أرباح بمبلغ 601.664 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 542.206 مليون جنيه بعام 2019.
وصعد صافي الدخل من العائد وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.553.022 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.245.687 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
بينما تراجع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 4.287.986 مليار جنيه، مقابل 4.959.336 مليار جنيه بعام 2019.
وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة مبلغ 2.734.964 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقابل 3.713.649 مليار جنيه بعام 2019.
وبلغ نصيب السهم من صافي الربح 2.73 جنيه مقابل 2.47 جنيه بعام 2019.
يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.
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