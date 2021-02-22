حكم أردني بالحجز على 3.2 مليون دولار لدى مسك السعودية

دوت الخليج – أفصحت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة “مسك”، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، عن صدور طلب إجرائي عن محكمة عمان في الأردن، بتنفيذ الحجز على الأموال العائدة لشركة “مسك الأردن” لدى “مسك السعودية”.

وأوضحت “مسك” في بيان للسوق اليوم الاثنين، أن رئيس محكمة التنفيذ طلب تحويل مبالغ بقيمة 11.9 مليون ريال سعودي ” تعادل نحو 3.2 مليون دولار أمريكي” لحساب القضية التنفيذية.

وأستبعدت الشركة أي أثر مالي لهذا الإجراء على نتائج أعمالها، لأن تلك المبالغ مسجلة في دفاترها.

كانت شركة “مسك” قد تسلمت في أكتوبر الماضي 2019، أمر محكمة بداية عمان بالأردن، والتي طلبت من خلاله التحفظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة “مسك الأردن”.