البورصة تتجاهل مبيعات المؤسسات وتصعد 0.24% في مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11453 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.24%.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.74%، و 0.55% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 207.428 مليون جنيه، على 139 شركة من خلال 4.871 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 61 شركة مقابل تراجع 21 في حين لم تتغير أسعار 58.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.579 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 66.042 مليون جنيه، مقابل 63.462 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 1.714 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.961 مليون جنيه، مقابل 247.927 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بمبلغ 865.494 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.502 مليون جنيه، مقابل 637 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 10%، تلاه سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.95%، ثم سهم جولدن تكس للاصواف بنسبة 9.45%.

في حين تصدر سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.28%، تلاه سهم المصرية للدواجن بنسبة 3.11%، ثم سهم اوراسكوم المالية القابضة بنسبة 2.51%.