انخفاض المخصصات يقفز بأرباح بوبيان الكويتية 65.4% خلال 9 أشهر

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دوت الخليج – قفزت أرباح شركة بوبيان للبتروكيماويات، المدرجة في بورصة الكويت، بنحو 65.4% خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 يناير 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت النتائج المالية المعلنة على موقع البورصة اليوم الاثنين، تحقيق بوبيان للبتروكيماويات أرباحا صافية بقيمة 7.41 مليون دينار “24.56 مليون دولار” خلال التسعة أشهر المنتهية آخر يناير الماضي، مقابل أرباحا بقيمة 4.48 مليون دينار “تعادل 14.85 مليون دولار” عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت بوبيان للبتروكيماويات، إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المخصصات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضارت إلى أن الأرباح الخاصة بالربع الثالث المنتهي في 31 يناير الماضي ارتفعت 98.3% لتصل 2.3 مليون دينار، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 1.16 مليون دينار.
وتراجعت الإيرادات التشغيلية الإجمالية لشركة بوبيان بنحو 13.3% لتصل 49.3 مليون دينار “تعادل نحو 162.58 مليون دولار” في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ56.87 مليون دينار “تعادل نحو 187.55 مليون دولار” للفترة ذاتها من عام 2020.
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