سهم أرامكس يتراجع 2.93% متأثرا بحكم تعويض قدره 40 مليون دولار لصالح عميل في المغرب

دوت الخليج – أفصحت شركة آرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تسلمها حكماً ضدها لصالح عميل قابلاً للاسئتناف، من محكمة الدرجة الأولى في القضية المرفوعة من قبل أحد العملاء للتعويض عن الخسائر الناتجة عن حريق إحدى منشآت الشركة في المغرب.

وأوضحت أرامكس، في بيان للسوق اليوم الاثنين، أنها تنوي الاستئناف على الحكم أمام المحكمة المختصة، محتفظة بحق دراسة وتقييم كافة الخيارات المتاحة أمامها للتعامل مع كافة التطورات المتعلقة بالدعوى المذكورة.

وأضافت “أرامكس” أنها ستواصل الإفصاح عن كافة التحديثات ذات الصلة حال توفرها.

كانت الشركة قد أفصحت مؤخرا عن قيام أحد العملاء في المملكة المغربية برفع دعوى قضائية أمام المحاكم المغربية يطالب من خلالها الشركة بتعويض مالي قدره 40 مليون دولار عن مجمل الخسائر والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء حادث الحريق الذي اندلع أواخر شهر سبتمبر 2020 في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

وحتى الساعة قد تراجع سهم أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 2.93% خلال التداولات ليهبط سعر السهم إلى 3.97 درهم.