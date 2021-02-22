وفرة السعودية تعين رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة بطلب من المساهمين

دوت الخليج – أعفت شركة وفرة للصناعة والتنمية، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، زينان سالم علي اليامي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، اعتباراً من أمس الأحد الموافق 21 فبراير 2021.

وأوضحت “وفرة” في بيان للسوق اليوم الاثنين، أن مجلس الإدارة قرر تكليف مقعد إبراهيم رمثان العتيبي بمهام الرئيس التنفيذي.

وذكرت “وفرة” أن الرئيس التنفيذي الجديد “مقعد العتيبي” عمل في مجال الصناعات وقضى أكثر من 10 سنوات في مجال التصنيع متدرجاً في المهام والمسؤوليات، وواصل في مجال ريادة الأعمال ودراسات التسويق، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة.

كانت الجمعية العامة العادية للشركة قد وافقت في اجتماعها بتاريخ 14 يناير الماضي، على عزل أعضاء مجلس الإدارة؛ بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 7.14% من رأس مال الشركة.