أرباح إكسترا السعودية تتخطى 280 مليون ريال وسعر السهم يتراجع 0.31%

دوت الخليج – زادت الأرباح الصافية للشركة المتحدة للإلكترونيات “اكسترا”، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، 36.2% إلى 280.14 مليون ريال بنهاية عام 2020، من 205.6 مليون ريال العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية المعلنة للشركة على موقع السوق اليوم الاثنين، 16.12% زيادة بالإيرادات الإجمالية لتصل 5.96 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 5.13 مليارا بنهاية عام 2019.

وقالت الشركة إن النمو المحقق في الأرباح يعود بشكل أساسي إلى زيادة المبيعات خلال كافة أرباع العام من خلال زيادة مبيعات المعارض القائمة وكذلك زيادة مبيعات التجارة الالكترونية التي تخطت حاجز المليار ريال لأول مرة في تاريخ الشركة، وزيادة ايرادات خدمات اكسترا وخدمات التمويل الإستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية.

وأضافت أن تلك الأسباب أدت إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 15.3% عن العام السابق مما كان له الاثر على ارتفاع صافي الربح بنسبة 36.2% مقارنة بالعام السابق على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع، المصاريف الإدارية والمصاريف الأخرى.

وذكرت “إكسترا” السعودية، أن الشركة المتحدة للخدمات المالية قد تحولت للربحية خلال العام 2020 وذلك في خلال عام واحد فقط من بدأ عملياتها في المملكة لتسجل صافي ربح قدره 21.3 مليون ريال في مقابل خسائر بقيمة 18.8 مليون ريال عن العام 2019.

وعلى الرغم من إعلان الشركة زيادة أرباحها الصافية بنحو 36.2% إلا أن سعر السهم قد تراجع بنحو 0.31% خلال التداولات حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت المملكة ليصل 96.40 ريال.