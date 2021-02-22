تابعة لشركة إنفستكورب البحرينية تستحوذ على حصة الأغلبية في كي إس إم كونسلتنج الأمريكية

دوت الخليج – أعلنت شركة إنفستكورب، المدرجة في بورصة البحرين، اليوم الاثنين، استحواذ إحدى الشركات التابعة على حصة الأغلبية في “كي إس إم كونسلتنج” ، وهي شركة استشارية متخصصة في تحليل البيانات والتكنولوجيا والتحول الرقمي ومقرها إنديانابوليس الأمريكية.

وأوضحت إنفستكورب، في بيان للبورصة، أن شركتها التابعة استحوذت على الحصة المذكورة من “Partners Capital Renovus” التي ستستمر في الحفاظ على حصة الأقلية في “كي إس إم”. ولم تفصح إنفستكورب عن شروط الصفقة.

وذكرت أن كي إس إم كونسلتنج التي تأسست عام 2008 تقدم حلولاً ذكية لمجابهة أكثر التحديات تعقيدا وتقدم خدماتها لنحو 700 مؤسسة من القطاعين الخاص والعام، معتمدة على خبرتها العميقة في تحليل البيانات والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

ويقود “كي إس إم” الرئيس التنفيذي مارك كاسويل والرئيس جون روتش، وهما سيستمران في هذا المهمة لقيادة الشركة أثناء نموها.

وقد حققت الشركة في شكل ثابت نموا 10% من خلال توفير خدمات استثنائية تضمن تجاوز تحديات أساسية، مثل تسريع عمليات الدمج والاستحواذ من خلال إعداد تقارير ببيانات شاملة ووافية وتحقيق تكامل التكنولوجيا.

وفي السنوات الثلاث الماضية، نمت “كي إس إم” بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 40% وفقاً لتفاصيل عمليات الاستحواذ.

وقالت إنفستكورب إنها ستركز، مع “كي إس إم” على مواصلة النمو العضوي للشركة، والتوسع جغرافياً عبر الولايات المتحدة، وتوسيع الخدمات لتشمل جوانب استراتيجية. وسيتضمن ذلك السعي إلكمال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، والبناء على ما حققته عمليات الاستحواذ الأخيرة لشركة “كي إس إم” على “تمبوس نوفا” ومقرها كولورادو، و”أدفوكت سوليوشنز”ومقرها أوهايو، و”مونكت ثينك” ومقرها إنديانابوليس.

و قال محمد السادة، رئيس سوق البحرين والكويت في إنفستكورب للثروات الخاصة: “تمثل شركة “كي إس إم” فرصة استثمارية جذابة للغاية بفضل ما نعتبره موقعاً فريداً تحتله في صلب اثنين من مجالات تركيزنا الرئيسية حيث نملك خبرة كبيرة: الخدمات المحترفة والخدمات القائمة على التكنولوجيا”.

وأضاف السادة: “كان من دواعي سرورنا أن “كي إس إم” استوفت كل المعايير الرئيسية التي نبحث عنها في الاستثمارات المحتملة في هذين القطاعين.”

بدوره، قال مارك كاسويل الرئيس التنفيذي لشركة “كي إس إم”: “نعتقد أن فهم إنفستكورب العميق للتكنولوجيا وقطاع لمرحلة النمو التالية في الشركة. إذ ستمكننا موارد إنفستكورب وخبراتها الخدمات الاحترافية يجعلها شريكاً مثالياً من مواصلة توسيع نطاق عملنا الذي يصنع الفارق”.

وأضاف كاسويل: ستضعنا إنفستكورب في موقع يسمح لنا بالنمو المتسارع مع استمرارنا في إعطاء الأولوية لتقديم خدمات مميزة وتحقيق نتائج إيجابية لعملائنا”.