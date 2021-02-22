أرباح بتلكو البحرينية ترتفع 10% العام الماضي وتوصية بتوزيعات نقدية

دوت الخليج – زادت الأرباح الصافية لشركة بتلكو، المدرجة في بورصة البحرين، بنسبة 10% على أساس سنوي نهاية عام 2020، مسجلة 56.7 مليون دينار ” تعادل 150.4 مليون دولار أمريكي”، مقابل 51.6 مليون دينـار بحريني “تعادل 136.9 مليون دولار أمريكي” العام السابق.

وقالت بتلكو، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن السبب في زيادة الأرباح يرجع بشـكل رئيسـي إلى انخفاض تكاليف المصـروفات التشـغيلية بنسـبة 10% على أسـاس سـنوي، وهو ما يعكس قدرة بتلكو على إدارة المصـاريف.

وأضافت أن إجمالي الدخل الشـامل لمسـاهمي الشـركة لعام 2020 بأكمله تراجع بنحو 5% إلى 53.4 مليون دينـار بحريني “141.6 مليون دولار أمريكي”، من 56.3 مليون دينـار بحريني “149.3 مليون دولار أمريكي” للفترة ذاتها من العام 2019.

وتقلصت إيرادات الشركة لعام 2020 بأكمله بنحو 4% إلى 387.3 مليون دينار “1.03 مليار دولار أمريكي”، مقابل 401.5 مليون دينار “1.65 مليار دولار أمريكي” لعام 2019.

وأشارت إلى أن صـافي الأرباح لمسـاهمي الشـركة عن الربع الرابع من العـام 2020 بلغ 6.5 مليون دينـار بحريني “17.2 مليون دولار أمريكي”، متراجعة بنحو 12% من 7.4 مليون دينـار بحريني “تعادل 19.6 مليون دولار أمريكي” للفترة ذاتهـا من العـام 2019.

وبلغت العائدات على السـهم الواحد 3.9 فلسـا خلال الربع الرابع من العام 2020 مقارنة مع4.5 فلســا في الربع الرابع من العام 2019، وبلغت العائدات على الســهم الواحد للســنة كاملة 34.2 فلسا، مقارنة مع 31.2 فلسا في العام 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن الســــنة المالية 2020، قدرها 49.8 مليون دينار “132.1 مليون دولار أمريكي) بواقع 30 فلسـا للسـهم الواحد، بعد أخذ الموافقة على ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السـنوية.

وذكرت بتلكو ، أنه قد تم توزيع جزء سابق من الأرباح بقيمة 13.5 فلسا للسهم الواحد في الربع الثالث من العام 2020، بينما سيتم توزيع الــ16.5 فلسا المتبقية بعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر مارس 2021.