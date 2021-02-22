السوق الرئيسي يخالف الارتفاع الجماعي لمؤشرات البورصة الكويتية

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دوت الخليج – خالف مؤشر السوق الرئيسي الأداء الإيجابي لمؤشرات بورصة الكويت متراجعا بنحو 0.03%، رغم زيادة السيولة وأحجام التداول وارتفاع 8 قطاعات رئيسية بقيادة التكنولوجيا والنفط والغاز بختام تداولات اليوم الاثنين.
وسجل مؤشر السوق الأول نموا بنسبة 0.22% متصدرا ارتفاعات مؤشرات البورصة، لاسيما بعد أن صعد المؤشر العام بنحو 0.16% إلى مستوى 5704.95 نقطة، و”رئيسي 50″ بنسبة 0.13%.
وزادت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم الاثنين، بنحو 19.4% لتصل 32.19 مليون دينار “تعادل 106.2 مليون دولار” من 26.97 مليون دينار “تعادل 88.9 مليون دولار” في جلسة أمس الأحد، كما ارتفع حجم التداول 9.9% لتصل 178.6 مليون سهما، من 162.5 مليون سهم الجلسة السابقة.
وهبطت مؤشرات 4 قطاعات بقيادة “منافع” الذي انخفض بنحو 1.51%، تلاه التأمين متراجعا بنحو 0.38%، فيما ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات أخرى بقيادة التكنولوجيا والنفط والغاز بعد ارتفاعهما بنحو 1.55%. و0.83% على التوالي.
وتصدر سهم “رماية” قائمة تضم 60 سهما حققوا أرباحا خلال الجلسة بعد ارتفاعه بنحو 5.84%، فيما تصدر سهم “أولى تكافل” قائمة الخاسرين وعددهم 52 سهما متراجعا بنحو 9.44%، كما استقر 16 سهما عند نفس مستويات تداول أمس الأحد.
وكان سهم “الكويت الوطني” الأنشط خلال التداولات بسيولة تخطت 6 ملايين دينار “تعادل 19.8 مليون دولار” رغم تراجعه بنحو 0.6%، فيما تصدر سهم “منتزهات” قائمة الأنشط تداولا من حيث الكمية بحجم تداولات بلغ 19.5 مليون سهما بقيمة 1.28 مليون دينار “تعادل 4.22 مليون دولار” عبر 590 صفقة.
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