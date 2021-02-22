مال وأعمال

السوق الرئيسي يخالف الارتفاع الجماعي لمؤشرات البورصة الكويتية

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دوت الخليج – خالف مؤشر السوق الرئيسي الأداء الإيجابي لمؤشرات بورصة الكويت متراجعا بنحو 0.03%، رغم زيادة السيولة وأحجام التداول وارتفاع 8 قطاعات رئيسية بقيادة التكنولوجيا والنفط والغاز بختام تداولات اليوم الاثنين.

وسجل مؤشر السوق الأول نموا بنسبة 0.22% متصدرا ارتفاعات مؤشرات البورصة، لاسيما بعد أن صعد المؤشر العام بنحو 0.16% إلى مستوى 5704.95 نقطة، و”رئيسي 50″ بنسبة 0.13%.

وزادت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم الاثنين، بنحو 19.4% لتصل 32.19 مليون دينار “تعادل 106.2 مليون دولار” من 26.97 مليون دينار “تعادل 88.9 مليون دولار” في جلسة أمس الأحد، كما ارتفع حجم التداول 9.9% لتصل 178.6 مليون سهما، من 162.5 مليون سهم الجلسة السابقة.

وهبطت مؤشرات 4 قطاعات بقيادة “منافع” الذي انخفض بنحو 1.51%، تلاه التأمين متراجعا بنحو 0.38%، فيما ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات أخرى بقيادة التكنولوجيا والنفط والغاز بعد ارتفاعهما بنحو 1.55%. و0.83% على التوالي.

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وتصدر سهم “رماية” قائمة تضم 60 سهما حققوا أرباحا خلال الجلسة بعد ارتفاعه بنحو 5.84%، فيما تصدر سهم “أولى تكافل” قائمة الخاسرين وعددهم 52 سهما متراجعا بنحو 9.44%، كما استقر 16 سهما عند نفس مستويات تداول أمس الأحد.

وكان سهم “الكويت الوطني” الأنشط خلال التداولات بسيولة تخطت 6 ملايين دينار “تعادل 19.8 مليون دولار” رغم تراجعه بنحو 0.6%، فيما تصدر سهم “منتزهات” قائمة الأنشط تداولا من حيث الكمية بحجم تداولات بلغ 19.5 مليون سهما بقيمة 1.28 مليون دينار “تعادل 4.22 مليون دولار” عبر 590 صفقة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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