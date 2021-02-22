مكاسب سوق أبوظبي السوقية تتجاوز 5 مليارات درهم.. والنقل والعقارات يتراجعا بمؤشر دبي

دوت الخليج – واصلت مؤشرات أسواق المال الإمارتية تباينها بختام تداولات اليوم الاثنين، بصعود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.09% مسجلا مكاسب سوقية بنحو 5.3 مليار درهم، فيما عمق مؤشر سوق دبي المالي خسائره للجلسة الخامسة على التوالي منخفضا 0.98% بضغط من قطاعات النقل والعقارات.

وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي صاعدا بنحو 0.09% ليستقر عند مستوى 5661.53 نقطة بختام التداولات.

وسجلت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي مكاسب سوقية بنحو 5.3 مليار درهم لتسجل القيمة السوقية الإجمالية لأسهم سوق العاصمة نحو 810.935 مليار درهم بختام التداولات اليوم الاثنين، مقابل 805.589 مليار درهم بختام تداولات الجلسة السابقة.

وزادت قيمة السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم إلى 923.05 مليون درهم من 814.16 مليونا في جلسة الأحد، كما ارتفع حجم التداول إلى 151.66 مليون سهما من 143.2 مليون سهما تداولها المستثمرون في الجلسة السابقة.

وكان سهم بنك أبو ظبي الأول “FAB” الأنشط خلال تداولات اليوم بسيولة تخطت 260 مليون درهم ليرتفع بنحو 0.67%، كما واصل سهم الدار العقارية الذي ارتفع بنحو 0.83% صدارة الأسهم الأكثر تداولا للجلسة الثامنة على التوالي، بعد تداول 65.81 مليون سهما من أسهمه.

وجاء سهم “بالمز” على رأس الأسهم الـ11 الرابحين بختام تداولات اليوم الاثنين مرتفعا بنحو 4.58% بتداولات قيمتها 29.87 مليون درهم، فيما تصدر سهم “الوثبة الوطنية للتامين” الأسهم الـ 16الخاسرين متراجعا بنحو 4.89%.

وفي المقابل عمق مؤشر سوق دبي المالي، مسيرة تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي بختام تداولات اليوم الاثنين منخفضا 0.98% ليستقر عند أدنى مستوى له منذ جلسة الرابع من يناير الماضي عند 2542.62 نقطة، بضغط من تراجع 22 سهما.

وزادت السيولة المتداولة في سوق دبي المالي إلى 200.27 مليون درهم من 117.22 مليونا الجلسة السابقة، بعد التداول على نحو 112.97 مليون سهما مقابل 95.8 مليون سهما تداولها المستثمرون في جلسة أمس الأحد.

وخالف قطاع الاتصالات التراجع الجماعي للمؤشرات القطاعية لسوق دبي المالي مرتفعا بنحو 1.89%، كما تصدر قطاعا النقل والعقارات قائمة القطاعات المتراجعة بعد هبوطهما بنحو 2.01% و1.8% على التوالي، وسجل قطاع البنوك تراجعا بنحو 0.66% بختام تداولات اليوم الاثنين.

وكان سهم “إعمار العقارية” الذي هبط بنحو 1.63% بختام التعاملات الأكثر تداولا خلال الجلسة من حيث السيولة التي بلغت 34.4 مليون درهم على 9.4 ملايين سهم، كما كان سهم “الاتحاد العقارية UPP” الذي تراجع أيضا بنحو 1.47% الأنشط من حيث حجم التداولات للجلسة الرابعة على التوالي بعد تداول 14.9 مليون سهما من أسهمه بقيمة تخطت 4 ملايين درهم.

وتصدر سهم “DU” للاتصالات قائمة من 6 أسهم سجلت مكاسب بختام التداولات بعد صعوده بنحو 1.89%، فيما تصدر سهم “الإمارات للمرطبات” 22سهما سجلوا خسائر خلال الجلسة بعد تراجعه بنحو 4.89%.