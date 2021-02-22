مشتريات المصريين والعرب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.99% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.99%، ليتداول عند مستوى 11539 نقطة.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 1.52%، ليتداول عند مستوى 61.36 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.82%، و 0.69% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 845.773 مليون جنيه على 182 شركة من خلال 26.723 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 95 شركة مقابل تراجع 55 في حين لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بمبلغ 4.341 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 7.287 مليون جنيه، مقابل 2.945 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.851 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بمبلغ 45.019 مليون جنيه، مقابل 42.168 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.490 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 9.718 مليون جنيه، مقابل 8.228 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم القاهرة للإسكان والتعمير قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.75%، تلاه سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 6.09%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 5.06%,

في حين تصدر سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.76%، تلاه سهم بنك الكويت الوطني – مصر بنسبة 10%، ثم سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.95%.