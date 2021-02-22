البنوك تدعم ارتفاع بورصة البحرين 0.13% والمكاسب السوقية تلامس 13 مليون دينار

دوت الخليج – أنهت بورصة البحرين تداولات اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.13% ليواصل مؤشرها العام مسارها الصعودي للجلسة الخامسة على التوالي.

وصعد مؤشر بورصة البحرين إلى مستوى 1487.79 نقطة رابحا 1.92 نقطة، بدعم ارتفاع قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والصناعة على الترتيب.

وزادت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم الاثنين إلى 1.32 مليون دينار من 790.28 ألف دينار في جلسة الأحد، كما ارتفع حجم التداولات إلى 4.15 مليون سهما من 3.9 ملايين سهم تداولها المستثمرون في الجلسة السابقة.

وارتفع قطاع البنوك وحيدا بنسبة 16.36% بختام تداولات اليوم الاثنين، وسط تراجع قطاعات الخدمات والتأمين والصناعة والاستثمار بنسب 8.4% و4.96% و1.57% و0.89% على التوالي.

وكان سهم “مصرف السلام البحرين” أكبر الرابحين خلال الجلسة مرتفعا 1.37%، فيما جاء سهم “ناس” على رأس الخاسرين متراجعا بنحو 7.69%.

وكان سهم “GFH” المالية الأنشط خلال تداولات اليوم بعد تداول 1.26 مليون سهما من أسهمه.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة البحرين هامشيا لتصل إلى 9.264 مليار دينار من 9.252 مليارا بإغلاق الجلسة السابقة، لتسجل مكاسب سوقية بنحو 12.8 مليون دينار.