مؤشر سوق مسقط المالي يتراجع 0.13% بمكاسب سوقية قدرها 5 ملايين ريال

دوت الخليج – أغلق مؤشر سوق مسقط المالي، تداولات اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.13% بؤشره الرئيسي “مسقط 30” ليستقر عند مستوى 3561.2 نقطة بالختام.

وتضاعفت قيمة السيولة المتداولة في السوق إلى 2.59 مليون ريال على 17.6 مليون سهم بلغت عبر 610 صفقات تمت على 43 سهما من الأسهم المدرجة بختام التداولات، من 1.27 مليون ريال عماني على 7.5 مليون سهما.

وارتفعت4 أسهم بقيادة “الشرقية لتحلية المياه” الذي صعد 7.14% بختام التداولات اليومية، فيما تراجع 11 سهما تصدرهم “الشرقية للاستثمار القابضة” منخفضا بنحو 8.11%، واستقر 12 سهما عند مستويات إغلاق أمس الأحد.

وكان سهم “العنقاء للطاقة” الأنشط خلال تداولات اليوم بحجم تداول بلغ 5.5 مليون سهم رغم تراجعه بنحو 4.26%، واستحوذ سهم “العمانية للاتصالات” على أكبر نسبة من السيولة المتداولة خلال الجلسة بقيمة 502.1 ألف ريال.

انخفض مؤشر القطاع المالي 0.22% ليستقر عند مستوى 5323.71 نقطة بعد تداول 5.7 مليون سهما بسيولة بلغت 775.85 ألف ريال، ليرتفع سهمان وتتراجع 5 أخرى وسط استقرار 7 أسهم بختام التداولات.

أما مؤشر القطاع الصناعي فقد تراجع 0.19% بختام التداولات مستقرا عند 4612.9 نقطة، بعد التداول على 2.88 مليون سهما بسيولة بلغت 707.05 ألف ريال عبر 129صفقة.

وبوتيرة أكبر تراجع أيضا مؤشر قطاع الخدمات 0.73% إلى مستوى 1545.27 نقطة، بعد تداول 7.69 مليون سهما بسيولة قيمتها 952.7 ألف ريال.

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وسجلت القيمة السوقية لعدد 165 سهما مدرجا على مؤشرات سوق مسقط المالي نحو 10.782 مليار ريال بختام التداولات، من 10.787 مليارا بإغلاق جلسة أمس الأحد.