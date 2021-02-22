تنظيم الاتصالات يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأي مبالغ يتم استقطاعها بعد شحن الرصيد

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بإخطار المستخدمين من خلال رسالة نصية قصيرة بأي مبالغ يتم استقطاعها من الرصيد عند إعادة شحنه.

وأكد الجهاز في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها الجهاز في إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.

وتتضمن التعليمات التنظيمية التي أصدرها الجهاز، إخطار شركات المحمول، المستخدم عند القيام بشحن الرصيد – سواء عن طريق كروت الشحن أو بأي وسيلة أخرى – بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها “إن وجدت”، مثل الضريبة، أو مقابل الخدمات الترفيهية، وخدمات سلفني وغيرها، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمستخدم فور الشحن.