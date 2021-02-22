الامتياز الكويتية تستثمر 5.6 ملايين دولار في شركة طبية بسويسرا

دوت الخليج – أفصحت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية، المدرجة في بورصة الكويت، عن استثمارها في شركة مساهمات خاصة تتخصص في القطاع الطبي التكنولوجي لمعالجة مرضى السكر بالمراحل الأولى من النمو في سويسرا.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن قيمة الاستثمار في الشركة السويسرية تصل 5 ملايين فرنك سويسري بما يُعادل 1.7 مليون دينار كويتي “تعادل 5.6 ملايين دولار”، شاملاً رسوم الصفقة.

وكانت شركة “الامتياز” قد تكبدت خسائر بقيمة 21 مليون دينار في العام الماضي، مقابل أرباحا بلغت 19.7 مليون دينار بنهاية عام 2019.