سوق الأسهم السعودية تعوض خسائر جلسة الأحد.. وتاسي يتراجع 0.09%

دوت الخليج – أنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم الاثنين، متراجعا 0.09% مستقرا عند مستوى 9077.62 نقطة، بعد أن فقد 8.35 نقطة عن مستوى إغلاق جلسة امس الأحد.

وزادت السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم إلى 14.78 مليار ريال، من 11.42 مليارا الجلسة السابقة، بعد ارتفاع حجم التداولات إلى 382.5 مليون سهما مقابل تداول 313.22 مليون سهم بجلسة أمس الأحد.

وعوضت الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي “تاسي” وعددها 203 أسهم خسائر جلسة الأحد بمكاسب وصلت إلى 16 مليار ريال “تعادل 4.26 مليار دولار” من قيمتها السوقية بختام التداولات لتسجل نحو 9.164 تريليون ريال، مرتفعة من نحو 9.148 تريليون ريالا بإغلاق الجلسة السابقة.

وأغلق 11 قطاعا في سوق الأسهم السعودية على تراجع بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية الذي هبط بنحو 4.04%، تلاه قطاع المرافق العامة متراجعا بنحو 1.51، كما هبط مؤشر قطاعا البنوك والطاقة بنسب 0.5% و0.35% على التوالي.

وفي المقابل أنهت 10 قطاعات تداولات اليوم على ارتفاع بقيادة الأدوية الذي ارتفع بنحو 5.87%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل مرتفعا بنحو 2.03%.

وسجل 93 سهم مكاسب سوقية بختام تداولات اليوم الاثنين، بقيادة “مدينة المعرفة” مرتفعا 9.97%، تلاه سهم “عذيب للاتصالات” مرتفعا 9.95%، فيما تراجع 98 سهماً آخرين على رأسهم “أسلاك” و”الفخارية” بعد هبوطهما بنحو 3.84% و3.13% على التوالي.

وكان سهم “مدينة المعرفة” الذي ارتفع سعره إلى 16.98 ريال الأكثر نشاطا بحجم تداولات بلغ 17.55 مليون سهما، فيما كان “وفرة” الأنشط من حيث السيولة التي بلغت 914.59 مليون ريال.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية “نمو ” على ارتفاع بنحو 1.5% رابحا 405.97 نقطه ليستقر عند مستوى 27502.22 نقطة، بعد تداولات بقيمة 57.88 مليون ريال على 593.9 ألف سهم.