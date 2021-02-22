البورصة تصعد بأكثر من 1% بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 1.62%، وأغلق عند مستوى 61.42 جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.09%، وأغلق عند مستوى 11549 نقطة. وارتفع كل من EGX70و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.55% و 0.49% على الترتيب. وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.630.837 مليار جنيه على 190 شركة من خلال 50.235 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 93 شركة مقابل تراجع 76 في حين لم تتغير أسعار 21. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 55.910 مليون جنيه. وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي مبيعات بقيمة 59.265 مليون جنيه، مقابل 3.355 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد. في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بمبلغ 30.888 مليون جنيه. واستحوذت تعاملات الأفراد منها على مبلغ 25.270 مليون جنيه، مقابل 5.617 مليون جنيه للمؤسسات. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 25.021 مليون جنيه. وحققت تعاملات الأفراد المصريون صافي مشتريات بقيمة 69.293 مليون جنيه، مقابل 44.271 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات. وسيطر المصريون على نسبة 87.71% من إجمالي تعاملات البورصة. فيما استحوذ الأجانب على 6.98% والعرب على 5.31% بعد استبعاد الصفقات. وسيطرت المؤسسات على 20.56% من تعاملات اليوم مقابل 79.43% من نصيب الأفراد. وتصدر سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.14%، تلاه سهم بنك الكويت الوطني – مصر بنسبة 10%، ثم سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.95%. في حين تصدر سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.19%، تلاه سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 7.71%، ثم سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 7.26%.

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