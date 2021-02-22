تغطية اكتتاب الأفراد في أسهم الخريف لتقنية المياه في السعودية أكثر من 15 مرة

دوت الخليج – أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب بالطرح العام لشركة الخريِف لتقنية المياه والطاقة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة بنسبة تغطية لاكتتاب الأفراد بلغت 1511.52%.

وأفادت الشركة في بيان اليوم الاثنين، بأن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 136.988 ألف مكتتب ضخوا 816.22 مليون ريال للاكتتاب في عدد 750 ألف سهم بسعر 72 ريالا للسهم الواحد.

وأضافت السعودي الفرنسي كابيتال، أنه بناءً على ما نصت عليه نشرة الإصدار، فقد تم تخصيص 750 ألف سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة، مقابل 6.75 مليون سهم، للمكتتبين من المؤسسات والتي تمثل 90% من إجمالي الطرح.

وأشارت السعودي الفرنسي كابيتال، إلى تخصيص 5 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب في شريحة المستثمرين الأفراد، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب بها.

وذكرت الشركة، أن الجهات المتسلمة ستعمل على إنهاء إجراءات رد الفائض في موعد أقصاه اليوم الاثنين، على أن يتم إدراج أسهم الشركة بالسوق المالية السعودية، بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة.