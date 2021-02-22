مصرف البحرين المركزي يعلن تغطية إصدار بقيمة 70 مليون دينار

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وكالات _ أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها بقيمة إجمالية 70 مليون دينار .
وقال مصرف البحرين في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم إن فترة استحقاق الإصدار 91 يوماً تبدأ فـي 24 فبراير الجاري وتنتهي في 26 مايو المقبل.
وأشار المصرف إلى أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات بلغ 1.80 % مقارنة بسعر الفائدة 1.98 % للإصدار السابق بتاريخ 10 فبراير الجاري .
ووفق المصرف ، بلغ معدل سعر الخصم 99.547 % وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.540%علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 287%.
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
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