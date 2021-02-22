مال وأعمال

ديتول مصر تخصص مليون جنيه لتوفير أقنعة طبية للمستشفيات الحكومية

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خصصت شركة ديتول مصر مليون جنيه لتوفير أقنعة طبية للمستشفيات الحكومية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وقال، أم براكاش، مدير عام شركة ديتول مصر، إن شركته سخرت كافة مواردها لدعم الإجراءت الوقائية بالمستشفيات الحكومية منذ بداية الجائحة، ومن ثم عززت تحالفها مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للمساهمة في حماية جيش مصر الأبيض خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأضاف: وفرت الشركة 190 ألف قناع طبي مخصصة لحماية الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالدور الذي تلعبه الوزارة في العمل على حماية المجتمع المصري من الأمراض.

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وقال، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بذلت جهداً في تحقيق أعلى معايير الوقاية ضد هذا الوباء بمستشفياتها الجامعية.

وأشاد عبد الفغار بدور شركة ديتول مصر في مبادراتها المختلفة لتوفير سبل الحماية خلال الأزمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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