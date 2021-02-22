ديتول مصر تخصص مليون جنيه لتوفير أقنعة طبية للمستشفيات الحكومية

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خصصت شركة ديتول مصر مليون جنيه لتوفير أقنعة طبية للمستشفيات الحكومية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وقال، أم براكاش، مدير عام شركة ديتول مصر، إن شركته سخرت كافة مواردها لدعم الإجراءت الوقائية بالمستشفيات الحكومية منذ بداية الجائحة، ومن ثم عززت تحالفها مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للمساهمة في حماية جيش مصر الأبيض خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأضاف: وفرت الشركة 190 ألف قناع طبي مخصصة لحماية الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا.
ومن جانبه، أشاد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالدور الذي تلعبه الوزارة في العمل على حماية المجتمع المصري من الأمراض.
وقال، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بذلت جهداً في تحقيق أعلى معايير الوقاية ضد هذا الوباء بمستشفياتها الجامعية.
وأشاد عبد الفغار بدور شركة ديتول مصر في مبادراتها المختلفة لتوفير سبل الحماية خلال الأزمة.
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