صافي بيعي للمستثمرين الأجانب في السوق السعودية و220.7 مليون دولار زيادة بالقيمة السوقية للأسهم

دوت الخليج – سجلت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب في السوق السعودية “تداول” إلى 217.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، بزيادة 827.55 مليون ريال “تعادل 220.7 مليون دولار أمريكي”.

وأظهر التقرير الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية، استقرار حصة ملكية الأجانب من الأسهم المصدرة عند 2.38% آخر الأسبوع المنتهي في 11 فبراير الجاري، فيما تقلصت ملكيتهم من الأسهم الحرة إلى 13.04% عن الأسبوع السابق.

ودعم ارتفاع قيمة ملكية أسهم المستثمرين المؤهلين بقيمة 1.15مليار ريال، إلى 169.12 مليار ريال تشكل 1.85% من الأسهم المصدرة و 12.54% من الأسهم الحرة، زيادة ملكية الأجانب بنهاية الأسبوع الماضي.

وانخفضت قيمة ملكية المستثمرين الاستراتيجيين بنحو 427.5 مليون ريال، لتسجل 39.98 مليار ريال تمثل 0.44% من الأسهم المصدرة، بينما زادت ملكية المحافظ المدارة 80.87 ألف ريال، لتسجل 15.37 مليون ريال.

وسجلت قيمة الأسهم المملوكة للسعوديين زيادة بقيمة 54.2 مليار ريال، لتصل 8.88 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي، من 8.83 تريليون ريالا بختام الأسبوع السابق.

واستقرت نسبة ملكية السعوديين عند 97.11% من الأسهم المصدرة، كما ارتفعت إلى 84.44% من الأسهم الحرة بنهاية تداولات الأسبوع المنقضي يوم الخميس الموافق 18 فبراير الجاري.

وعلى نفس المنوال، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين 779.13 مليون ريال، لتصل 46.8 مليار ريال، من 46.03 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنقضي يوم 11 فبراير، لتستقر ملكية الخليجيين عند 0.51% من الأسهم المصدرة، وترتفع إلى 2.52% من الأسهم الحرة في السوق السعودي.

وعلى مستوى التعاملات، فضل المستثمرون الأجانب البيع بصافي 116.8 مليون ريال “تعادل 31.1 مليون دولار”، مقابل مشتريات صافية للسعوديين والخليجيين سجلت 91.3 مليون ريال “تعادل 24.3 مليون دولار” و25.5 مليون ريال “تعادل 6.79 مليون دولار” على التوالي.

وبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الماضي 3.13 مليار ريال مثلت 4.7% من المبيعات في الأسهم المدرجة بالمؤشر العام للسوق، مقابل مشتريات إجمالية تخطت 3 مليار ريال تشكل 4.55% من إجمالي عمليات الشراء بالسوق.

وأظهر التقرير الأسبوعي للسوق السعودية “تداول”، مشتريات إجمالية للسعوديين بلغت 62.9 مليار ريال تمثل نحو 94.88% من عمليات الشراء الإجمالية خلال الأسبوع الماضي، متخطية المبيعات الإجمالية التي سجلت 62.8 مليار ريال، والتي قاربت على 94.7% من مبيعات المستثمرين الإجمالية خلال الأسبوع المنتهي 18 فبراير الجاري.

أما المستثمرين الخليجيين فبلغت مشترياتهم الإجمالية من الأسهم السعودية 378.47 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 352.96 مليون ريال خلال الأسبوع.