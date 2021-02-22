عاجل.. البنك المركزي المصري يرفع نسبة التمويل الإلزامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من محافظ البنوك

مطالبة البنوك بوضع خطط للوصول إلى النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية

أمنية إبراهيم – قرر البنك المركزي المصري المصري زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من محافظ تمويل البنوك من 20% إلى 25%.

وذكر المركزي، في بيان اليوم الإثنين، أن رفع نسبة تمويل القطاع إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية بالبنوك يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022.

ولفت إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرر في 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك؛ مما يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.

وأضاف أنه تمت مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

وأصدرالبنك المركزي بناءً على مبادرة رئاسية العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه.

وأشار بيان البنك المركزي المصري، إلى أن رفع نسبة التمويل جاءت في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي.

كما أصدر البنك المركزي المصري حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.