عاجل.. البنك المركزي المصري يلزم البنوك بتخصيص 10% من محافظ التمويل للشركات الصغيرة

أمنية إبراهيم – وجه البنك المركزي المصري المصري، البنوك بتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة.

وكشف بيان صادر عن البنك المركزي المصري، قبل قليل، أن تخصيص تلك النسبة للشركات والمنشآت الصغيرة من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

ولفت إلى أنه تم إصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، لتقديم حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.

وبحسب البيان، تأتي تحركات البنك المركزي المصري في إطار خطة الدولة الشاملة وفي ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب.

ويقوم البنك المركزي المصري المصري بدوره في توفير الدعم والوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.

وذكر المركزي، في بيان اليوم الإثنين، إنه تقرر زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من محافظ تمويل البنوك من 20% إلى 25%، وهو ما سيؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022.