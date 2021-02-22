عاجل.. البنك المركزي المصري يسمح بتمويل الشركات التي تقل مبيعاتها عن 20 مليون جنيه سنويا دون تقديم قوائم مالية

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أمنية إبراهيم – كشف البنك المركزي المصري المصري عن السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، وتحديدا التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية، باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية وذلك بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان.
وقال المركزي، في بيان، إن منح التمويل بناء تحليل البيانات ودون الحاجة للحصول على قوائم مالية لهذه الفئة من الشركات، يسهم في جذب عدد أكبر من أصحاب الأعمال غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.
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