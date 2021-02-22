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النص الكامل لقرارات البنك المركزي المصري لدفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

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دوت الخليج – أصدر البنك المركزي المصري المصري حزمة من القرارات لدفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتضمنت قرارات المركزي: زيادة نسبة التمويل الإلزامية من محافظ البنوك إلى 25% مع تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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