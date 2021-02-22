دوت الخليج – أصدر البنك المركزي المصري المصري حزمة من القرارات لدفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتضمنت قرارات المركزي: زيادة نسبة التمويل الإلزامية من محافظ البنوك إلى 25% مع تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة. اضغط لتحميل نص قرارات البنك المركزي المصري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النص الكامل لقرارات البنك المركزي المصري لدفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.