الكويت تغلق منافذها البرية والبحرية وتخفض نسبة الحضور بمقار العمل إلى 30%

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سي إن بي سي – أعلنت الكويت اليوم الاثنين إغلاقها المنافذ الحدودية البرية والبحرية، باستثناء عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة، بدءًا من يوم الأربعاء حتى 30 مارس لمحاولة التصدي لكورونا.
وأضافت أنها ستسمح “بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية”.
كما ذكرت أيضا أنه سيتم منع التواجد داخل جميع أنواع المطاعم والمقاهي بما في ذلك داخل مراكز التسوق والاكتفاء بالطلبات الخارجية
وأضافت أنه سيتم تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل إلى 30%.
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