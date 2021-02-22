البنك المركزي المصري: 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة استفادت من مبادرات التمويل

أمنية إبراهيم – كشف البنك المركزي المصري المصري، عن بلوغ عدد المستفيدين من مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تدشينها في ديسمبر 2015، نحو 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر.

ولفت المركزي، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن البنوك منحت تسهيلات ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه، كاشفا عن بلوغ نسبة الرصيد المستخدم من تلك التسهيلات نحو 81%، لصالح القطاع الصناعي والزراعي والخدمي.

وأضاف البنك المركزي المصري أن التمويل الموجه من البنوك إلى شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، بلغ نحو 14 مليار جنيه، ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض.

وأصدر البنك المركزي المصري المصري بناء على مبادرة رئاسية العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسعار فائدة مدعمة.