سلطنة عمان تعلق دخول القادمين من 10 دول بينها السودان ولبنان 15 يوما

وكالات – قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان تعليق دخول البلاد للقادمين من عشر دول، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح الخميس المقبل، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وأفادت وكالة أنباء عمان الرسمية، بأن قائمة الدول العشر تضم كلا من السودان ولبنان وجنوب إفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا، والقادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

واستثنت اللجنة من القرار المواطنين العمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

وحثت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في سلطنة عمان، المواطنين والمقيمين على تجنب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.