عاجل.. البنك المركزي المصري يقر 6 ضوابط لاستخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني

أمنية إبراهيم – أقر البنك المركزي المصري المصري 6 ضوابط لاستخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي – Models Scoring Behavioral.

وقال البنك المركزي المصري، وفقا لكتاب دوري حصلت بوابة دوت الخليج جورنال على نسخة منه، أنه يتعين عند منح البنوك تمويلا يعتمد على نماذج تقييم رقمي تقوم بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية مثل سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، الالتزام بالضوابط التالية:

1 – أن يقتصر هذا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة – شاملة الشركات حديثة التأسيس – التي يبلغ حجم أعمالها (إيرادات/ مبيعات سنوية) 20 مليون جنيه على الأكثر، مع ضرورة متابعة البنوك حجم أعمالها بشكل دوري للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور.

2 -أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.

3 -وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بنماذج التقييم الرقمي، يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك، ومراجعتها بشكل دوري.

4 – يعد البنك نموذج تقييم رقمي، أخذاً في الاعتبار ما يلي:

أ. إعداد نموذج التقييم الرقمي وفقا لنوع المنتج والبيانات المتاحة عن العملاء. ً

ب. ضرورة وضع الإجراءات والمعايير اللازمة لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري وفقا لنتائج هذه الإجراءات.

ج. مراجعة مؤشرات أداء ومدخلات نموذج التقييم وفقا لجودة المحفظة الممنوحة بشكل دوري وإجراء التعديلات اللازمة (إن وجدت) بواسطة السلطة المختصة باعتماد النموذج بالبنك.

د. التحقق من سلامة وصلاحية نموذج التقييم الرقمي من خلال جهة مستقلة، وذلك بهدف تقييم فاعلية النماذج ودقة النتائج، مع موافاة البنك المركزي المصري بتقرير هذه الجهة عند التطبيق الأولي، ويُستثنى من هذا البند البنوك التي استعانت بإحدى الجهات المتخصصة لبناء نموذج التقييم.

هـ. مراعاة بناء القدرات الفنية لموظفي البنك سواء المسئولين عن النموذج أو مستخدميه.

5 -إخطار البنك المركزي المصري عند البدء في استخدام نماذج التقييم الرقمي موضوع التعليمات.

6 – موافاة البنك المركزي المصري بما يلي:

أ. السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك المشار إليها بالبند (3)، على أن تتضمن استراتيجية التعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة ونسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة المتوقعة بمحفظة التمويل الممنوح بناء على نماذج التقييم الرقمي.

ب. بيان ربع سنوي شامل إجمالي محفظة التمويل الممنوح بناء على نموذج التقييم الرقمي متضمنا نسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة بالمحفظة، وذلك وفقا للنماذج الواردة من قطاع الرقابة المكتبية في هذا الشأن.

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