أرامكو تعلن موعد الإفصاح عن توزيعات الأرباح والنتائج المالية لعام 2020

دوت الخليج – قالت شركة أرامكو السعودية إنها ستعلن عن توزيعات الأرباح وأبرز نتائجها المالية للعام المالي 2020م، يوم الأحد 21 مارس، قبل افتتاح سوق الأسهم السعودية “تداول”.

وأشارت أرامكو، في بيان اليوم الاثنين، إلى أنها ستنشر البيان الصحفي للنتائج المالية عبر موقعها الإلكتروني، على أن تُنشر القوائم المالية للعام المالي 2020م، يوم الاثنين 22 مارس.

وسيعقب نشر القوائم المالية للعام المالي 2020 م، البث الإلكتروني للنتائج المالية في تمام الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، بحسب البيان.

وكانت عملاق النفط الروسية “روسنفت” قد أعلنت قبل أيام، عن انخفاض صافي دخل 2020 بنحو 80%، مع تضرر الطلب على الوقود بفعل جائحة فيروس كورونا.

وقالت روسنفت، التي تملك فيها بي.بي حصة 19.75%، إن صافي الدخل انخفض إلى 147 مليار روبل أو 2.2 مليار دولار.