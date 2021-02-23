مصر للطيران توقف 4 طائرات بوينج بتوصية من الشركة المصنعة

دوت الخليج – أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران إيقاف تشغيل 4 طائرات من طراز بوينج B777-200، بناءً على توصية الشركة المصنعة للطائرات، وقرار الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران، بإيقاف تشغيل الطائرات المزودة بمحركات برات اند ويتني 112-4000.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها اتخذت القرار بناء علي التوصية، لحين إصدار بروتوكول الفحص الفني لهذه المحركات، وتنفيذه على هذه المحركات، وذلك علي صدى واقعة احتراق محرك طائرة شركة “يونايتد إيرلاينز”، وتناثر أجزاء منه في الجو.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار لا يسري علي طراز بوينج 300-777، والذي تقوم الشركة بتشغيل 6 طائرات منه، مزودة بمحركات من طراز مختلف عن برات اند ويتني 112-4000.

وكانت شركة بوينج قد أعلنت، الأحد، أنها توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات بوينج 777 إس المماثلة لطائرة شركة يونايتد إيرلاينز التي أصيبت بعطل في المحرك الأيمن إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص.

وقالت بوينج إنها توصي “بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 إس في الخدمة و59 في المخازن والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112 حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب”.