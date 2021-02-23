ميزانية النواب الأمريكي توافق على خطة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدات كورونا

– وافقت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسانده الرئيس جو بايدن، بقيمة 1.9 تريليون دولار، يتضمن مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا. وأقرت اللجنة المشروع بموافقة 19 عضوا بينما عارضه 16. ويأمل مجلس النواب بكامل هيئته بإقرار مشروع القانون في وقت لاحق هذا الأسبوع. ويتضمن المشروع إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وينفذ مقترحات بايدن لتقديم أموال إضافية للقاحات مضادة لكورونا ومعدات طبية أخرى.

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