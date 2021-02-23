أسعار النفط تقفز حوالي 4% مع تباطؤ تعافي إنتاج الخام في تكساس

سي إن بي سي – قفزت أسعار النفط حوالي 4%، اليوم الاثنين، بدعم من العودة البطيئة المتوقعة لإنتاج الخام الأمريكي بعد الموجة الشديدة البرودة التي ضربت ولاية تكساس الأسبوع الماضي وتسببت في توقف الإنتاج.

وأغلق منتجون أمريكيون ما بين مليونين إلى أربعة ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الموجة الباردة في تكساس وولايات أخرى منتجة للنفط والتي ربما ألحقت أضرارا بالمنشآت بما قد يبقى الإنتاج متوقفا لفترة أطول من المتوقع.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.33 دولار، أو ما يعادل 3.7%، لتسجل عند التسوية 65.24 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 2.25 دولار، أو 3.8%، إلى 61.49 دولار للبرميل.

وينقضي أجل عقود الخام الأمريكي تسليم مارس آذار اليوم الاثنين. وصعدت عقود أبريل الأكثر تداولا 2.44 دولار، أو 4.1%، إلى 61.70 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يجتمع منتجو النفط الأعضاء في أوبك+ في الرابع من مارس.

وتقول مصادر إن من المرجح أن تخفف المجموعة القيود على الإمدادات بعد أبريل نظرا لتعافي الأسعار رغم أن أي زيادة في الإنتاج ستكون متواضعة على الأرجح بالنظر إلى استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بجائحة كوفيد-19.