ناسداك وستاندرد آند بورز 500 يغلقان منخفضين مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

سي إن بي سي – أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض، اليوم الاثنين، مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بارتفاع التضخم أثارت مخاوف بشأن قيم الأسهم وهو ما ألحق ضررا بأسهم شركات النمو التي تحلق عاليا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا بدعم من قفزة لأسهم ووالت ديزني.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.37%اليوم.

ومنذ بداية فبراير صعدت عوائد تلك السندات حوالي 26 نقطة أساس متجهة نحو تسجيل أكبر مكاسب لشهر واحد في ثلاث سنوات.

ومع هذا، فإن بعض المحللين أشاروا إلى أن تراجع الاسهم كان متوقعا بعد صعود قوي هذا العام وفي 2020 .

ومن المقرر أن يتحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن يبحث المستثمرون عن أي تغييرات محتملة في توقعات البنك المركزي المصري الأمريكي.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 29.80 نقطة، أو ما يعادل 0.09%، إلى 31523.40 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 30.21 نقطة، أو 0.77%، ليغلق عند 3876.50 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 341.42 نقطة، أو 2.46%، ليغلق عند 13533.05 نقطة.