فيسبوك تعتزم إعادة صفحات الأخبار للمستخدمين في أستراليا بعد أيام من تقييدها

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سي ان بي سي _ قالت شركة فيسبوك إنها ستعيد صفحات الأخبار في أستراليا بعد أيام من تقييدها. ويأتي القرار بعد مفاوضات بين عملاق التكنولوجيا والحكومة الأسترالية.
وقالت الشركة في بيان “بعد مزيد من المناقشات، نحن راضون عن موافقة الحكومة الأسترالية على عدد من التغييرات والضمانات التي تعالج مخاوفنا الأساسية بشأن السماح بالصفقات التجارية التي تعترف بالقيمة التي توفرها منصتنا للناشرين بالنسبة للقيمة التي نتلقاها منهم”.
هذا وكانت الأزمة بين أستراليا وفيسبوك قد تفاقمت منذ أكثر من أسبوع عندما مضت كانبيرا في سن القانون الذي استهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Facebook وشركة جوجل المملوكة لألفابت.
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