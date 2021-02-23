أسعار الذهب تصعد لذروة أسبوع مع تراجع الدولار وهبوط عوائد السندات الأمريكية

_ ارتفعت أسعار الذهب إلى ذروة أسبوع اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف الدولار وتراجع عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم أكثر.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1812.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من فبراير عند 1815.63 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1811.30 دولار.

وبلغ الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم.

هذا وتراجعت العوائد القياسية للخزانة الأمريكية من قرب ذروة عام والتي سجلتها يوم الاثنين، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت أسعار الذهب، الذي عادة ما يُعتبر تحوطا من التضخم، 1.5% في الجلسة السابقة، إذ تسببت مخاوف من ارتفاع التضخم في دفع الأسهم العالمية للهبوط.

وأشار البنك المركزي المصري الأوروبي أمس الاثنين إلى أن صانعي السياسات باتوا غير مرتاحين للارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت أسعار الفضة 0.3% إلى 28.06 دولار للأونصة، بعد أن بلغت ذروة ثلاث سنوات في وقت سابق عند 28.31 دولار. واستقر البلاتين عند 1272.52 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2394.23 دولار.