إتش إس بي سي البريطاني يحقق أرباحا بقيمة 8.8 مليار دولار في 2020

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سي ان بي سي _ قال بنك إتش إس بي سي البريطاني، إن أرباحه المعلنة قبل الضرائب لعام 2020 تراجعت بنسبة 34% عن العام الماضي إلى 8.8 مليار دولار، وأعلن عن توزيعات أرباح مؤقتة قدرها 15 سنتًا للسهم.
هذا وتجاوزت أرباح البنك توقعات المحللين البالغة 8.3 مليار دولار للعام الماضي بأكمله، وفقًا لتقديرات جمعها البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له.
ومثل العديد من نظرائه على مستوى العالم، قام بنك إتش إس بي سي العام الماضي بتكوين مخصصات لخسائر القروض المحتملة نتيجة لجائحة كورونا.
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