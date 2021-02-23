سعر عملة بيتكوين الرقمية يهوى بنسبة 10% إلى 48 ألف دولار

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روسيا اليوم _ انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية، بعد انطلاق التداول اليوم الثلاثاء، بنسبة 10%، ليصل إلى 48.604 آلاف دولار.
وسجل سعر العملة الرقمية، أعلى مستوى يوم الأحد الماضي، حين بلغت قيمتها 58 ألف دولار.
تجدر الإشارة إلى أن بيتكوين هو نظام لا مركزي للعملات المشفرة، تم اختراعه في عام 2008.
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