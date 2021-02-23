أوراسكوم للتنمية تحقق نموا في المبيعات العقارية بنسبة 32.3% الربع الأخير من 2020

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن ارتفاع المبيعات العقارية في الربع الرابع من عام 2020 بنسبة 32.3% مقارنة بالربع المقارن بعام 2019.

وحققت الشركة وفقاً للبيان المرسل اليوم، صافي مبيعات بقيمة 6.2 مليار جنيه ورصيد نقدي بقيمة 2.1 مليار جنيه في 2020.

وذكرت، أن هذا يعد تحديثاً لمستثمرين ومساهمين الشركة عن مؤشرات الأداء الرئيسية غير المدققة للعام المالي 2020، وسيتم الإعلان عن النتائج الكاملة في منتصف مارس 2021.

قطاع عقارات المجموعة

أشارت أوراسكوم للتنمية إلى أن المبيعات العقارية لمدينتي الجونة ومكادي هايتس استفادت من الإقامة الممتدة للأشخاص أثناء فترة الإغلاق.

وقالت إن الشركة شهدت زيادة في الطلب على الوحدات العقارية منذ مايو 2020، وتمكنت أوراسكوم للتنمية من الاستفادة من هذا الإقبال خلال تعزيز العروض العقارية لتلبية الاحتياجات المختلفة والاستمرار في تعزيز المبيعات العقارية.

وأضافت أن المبيعات العقارية ارتفعت بنسبة 32.3% لتصل إلى 1.9 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2020 مقابل 1.4 مليار جنيه بالربع الرابع بعام 2019.

وبلغت صافي المبيعات العقارية 6.2 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 6.9 مليار جنيه بعام 2019.

ووفقاً للبيان، فاستمرت الجونة في إثبات مكانتها كواحدة من أهم الوجهات في مصر، فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية في الجونة بنسبة 10.6%، لتصل إلى 2.4 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 2.2 مليار جنيه بعام 2019.

وفيما يخص مكادي هايتس فذكرت الشركة أن مبيعات العقارات واصلت نموها الإيجابي وسجلت زيادة بنسبة 12.6% لتصل إلى 450.4 مليون جنيه مقابل 400.1 مليون جنيه في العام المالي 2019.

وبالنسبة لمشروع OWest فقالت الشركة إن المبيعات العقارية سجلت خلال الربع الرابع من عام 2020 زيادة هائلة بنسبة 46.9% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه.

وأرجعت أوراسكوم للتنمية مصر النمو في المبيعات العقارية خلال الفترة المذكورة إلى الانتعاش القوى في عمليات شراء العقارات بعد تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المفروضة سابقا المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أن صافي المبيعات وصل خلال عام 2020 إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه خلال عام 2019.

وأشارت إلى أن أوراسكوم للتنمية تمكنت أيضاً من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات مع الحفاظ على مستوى مبيعات قوي.

وبحسب البيان، فبدأت المجموعة في الإسراع بعمليات البناء والتشييد منذ النصف الثاني من عام 2020 في الجونة ومكادي هايتس و OWest، فتعمل مواقع البناء الخاصة بالمشروعات العقارية بكامل طاقتها مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة اللازمة.

وأضافت أنه نتج عن زيادة نشاط البناء ارتفاع الإيرادات العقارية لعام 2020 فضلا عن ارتفاع رصيد الإيرادات المؤجلة في نهاية العام.

وأوضحت أن نتائج الإيرادات المؤجلة إيجابية وممولة بالكامل، مما ينعكس إيجابيا على التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية للشركة.

وقالت إن الشركة عملت على تحسين التحصيلات النقدية عبر المشروعات، وخفض معدل تأخر سداد الأقساط إلى 4% وارتفاع ارصدة محفظة العملاء العقارية.

قطاع فنادق المجموعة

قالت أوراسكوم للتنمية إن قطاع السياحة مازال متاثر بشدة نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيره إلى أن التعافي الكامل من الجائحة سيستغرق بعض الوقت.

وترى الشركة أن الانتعاش الحالي في السوق المحلي ونشر اللقاحات العالمية يعزز وجهة نظر المجموعة بأن شعور الفرد بالأمان يساعد على سرعة عودة الإقبال على السفر.

وذكرت أن الشركة تواصل تنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف عبر الفنادق كما تواصل الجهود المبذولة لزيادة الطلب من السوق المحلي لجميع الوجهات لحين عودة الرحلات الدولية إلى مصر.

وأشارت أوراسكوم للتنمية إلى أنه وفقا للقرار الحكومي لاتزال الفنادق تعمل بنسبة إشغال 50% من إجمالي طاقتها منذ يونيو 2020.

الوضع المالي للشركة

ذكرت أوراسكوم للتنمية أنها واصلت خطتها الناجحة في الحفاظ على السيولة النقدية خلال عام 2020، فقد ارتفع الرصيد النقدي للشركة بنسبة 79.6% ليصل إلى 2.1 مليار جنيه خلال 2020 مقابل 1.1 مليار جنيه في العام المالي 2019.

وقالت إن رصيد القروض بلغ 3.5 مليار جنيه خلال 2020 وبلغ صافي الدين 1.5 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه بعام 2019.

ووفقا للبيان، فنجحت الشركة في توقيع عقد قرض متوسط الأجل لإعادة تمويل القروض القائمة بالإضافة إلى تمويل إضافي بإجمالي مبلغ 265 مليون جنيه بفترة سداد سبع سنوات مع فترة سماح سنتان ونصف.