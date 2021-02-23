مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بصورة طفيفة في التعاملات الصباحية بضغط مبيعات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.02%، ليتداول عند مستوى 11547 نقطة، بضغط من مبيعات المصريين والعرب.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.42%، ليتداول عند مستوى 61.68 جنيه.

في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان هامشيا بنسبة 0.06%، و0.01% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 201.429 مليون جنيه على 136 شركة من خلال 4.425 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 36 شركة مقابل ارتفاع 34 في حين لم تتغير أسعار 66.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 5.048 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 45.659 مليون جنيه، مقابل 40.610 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 4.553 مليون جنيه بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 8.8 مليون جنيه، مقابل 4.246 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 9.602 مليون جنيه، منها 9.262 مليون جنيه للمؤسسات، و340 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم بنك الكويت الوطني – مصر قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 14.2%، تلاه سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.90%، ثم سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 9.71%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.78%، تلاه سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 3.45%، ثم سهم الأهلى للتنمية والاستثمار بنسبة 2.79%.