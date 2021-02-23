أسعار النفط تواصل الصعود مع تباطؤ استئناف الإنتاج الأمريكي

_ قفزت أسعار النفط ما يزيد عن دولار الثلاثاء، إذ تلقت الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 وانخفاض الإنتاج إذ تعود الإمدادات الأمريكية ببطء بعد طقس متجمد في تكساس أوقف إنتاج الخام في الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر إن منتجي النفط الصخري في جنوب الولايات المتحدة قد يستغرقون ما لا يقل عن أسبوعين لاستئناف إنتاج ما يزيد عن مليوني برميل يوميا من الخام بسبب برودة الطقس، إذ يتباطأ التعافي بفعل خطوط الأنابيب المتجمدة وانقطاعات إمدادات الكهرباء.

وارتفع خام برنت 1.08 دولار أو ما يعادل 1.7% إلى 66.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق المستوى المرتفع 66.79 دولار.

وزاد الخام الأمريكي 92 سنتا أو ما يعادل 1.5% إلى 62.62 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 63 دولارا.

وصعد الخامان القياسيان ما يزيد عن اثنين بالمئة اليوم بعد أن ارتفعا نحو 4% في الجلسة السابقة.

ورفع Goldman Sachs توقعه لسعر خام برنت عشرة دولارات للفصلين الثاني والثالث من 2021، مشيرا إلى توقعات بانخفاض المخزونات، وارتفاع هوامش التكاليف لاستئناف أنشطة المنبع، وتدفقات على المضاربة.

ويتوقع بنك الاستثمار أن تبلغ أسعار برنت 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 60 دولارا توقعها في السابق وأن تصل إلى 75 دولارا في الربع الثالث من 65 دولارا في السابق.

ويتوقع Morgan Stanley أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل في الربع الثالث بفضل “مؤشرات على تحسن كبير للسوق” من بينها احتمالات طلب أفضل.