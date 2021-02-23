أرباح مجموعة البنك الأهلي المتحد تتقلص 38% وتوصية بتوزيعات نقدية وأسهم منحة

دوت الخليج – تقلصت الأرباح السنوية الصافية لبنك الأهلي المتحد، المدرج في بورصة الكويت، بنحو 38.1% إلى 137.14 مليون دينار بنهاية العام الماضي، من 221.38 مليون دينار بنهاية 2019.

وأظهرت النتائج المالية للبنك والمعلنة اليوم الثلاثاء، انخفاضا بنسبة 0.5% في الموجودات لتسجل 12.15 مليار دينار العام الماضي، من 12.21 مليارا بنهاية 2019، كما تقلصت الإيرادات التشغيلية بنحو 9.9% لتصل 337.19 مليون دينار بنهاية 2020، من 374.4 مليون دينارا العام السابق.

وقال البنك الأهلي المتحد، إن تفشي جائحة “كوفيد – 19” وتدهور أسعار النفط صدمة مزدوجة لاقتصاديات دول المنطقة فرضت أوضاعا تشغيلية شديدة الصعوبة.

وأضاف البنك أن أداءه تأثر العام الماضي كنتيجة لتدابير التحفيز الاقتصادي المشتملة على خفض معدلات الفائدة الرئيسية على الدولار الأمريكي والإجراءات الموازية لذلك والمتخذة في أسواق عمل مجموعة البنك الأهلي المتحد، وكذلك بتقلص عمليات التمويل والخطوات الاحترازية التي اتخذها البنك لمواجهة هذه الأوضاع.

وأشار البنك الأهلي المتحد، إلى تأثر نسبة تكلفة المخاطر لديه لارتفاع المخصصات التي تم تجنيبها للأصول المصنفة ضمن الفئة الأولى والثانية تحسبا لأي تعرضات ائتمانية متوقعة بموجب المعيار التاسع من معايير إعداد التقارير المالية في ظل أوضاع الأزمة ومستجداتها.

وأفاد بأن انخفاض إجمالي الدخل التشغيلي للبنك بجانب ارتفاع مخصصات التدنيات الائتمانية أدي إلى تراجع صافي أرباح البنك العام الماضي مقارنة بنتائج عام 2019.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم “تعادل 1.25 سنت أمريكي للسهم الواحد” بما مجموعه 120.65 مليون دولار، وتوزيع أسهم منحة بواقع 5% من رأس المال المدفوع بما يعادل 5 أسهم لكل 100 من الأسهم المملوكة.