الملتقي العربي للاستثمارات تحقق 74.5 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 2020

رنا ممدوح _ حققت شركة الملتقي العربي للاستثمارات، نمواً في صافي الأرباح المجمعة 24.1%، لتصل إلى 74.509 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 60.051 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 552.987 مليون جنيه، وذلك في الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 620.773 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 212.258 مليون جنيه، مقابل 176.532 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكاليف النشاط مبلغ 371.224 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 444.240 مليون جنيه بعام 2019.

وصعدت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 114.852 مليون جنيه مقابل 85.281 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وارتفع نصيب السهم في الأرباح إلى 1.82 جنيه مقابل 1.36 جنيه بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فصعدت أرباح الملتقي العربي للاستثمارات إلى 35.510 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 31.462 مليون جنيه بعام 2019.

وارتفعت إجمالي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 72.515 مليون جنيه مقابل 56.035 مليون جنيه بعام 2019.