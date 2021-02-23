أجيراس التابعة لإنفستكورب البحرينية تجمع 73 مليون دولار كرأس مال جديد

دوت الخليج – أفصحت إنفستكورب، المدرجة في بورصة البحرين، اليوم الثلاثاء، عن حصول شركة “أجيراس” التابعة لمحفظتها الاستثمارية، على 73 مليون دولار من “لوجارد رود كابيتال”، التابعة.

وتعمل أجيراس كمزود لبرامج المحاسبة الخاصة بالإيرادات المتكررة وللحلول والخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن لوجارد رود كابيتال هي شركة إدارة الأصول البديلة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وأفادت إنفستكورب، بأنه سيتم استخدام الاستثمار الجديد لتسريع وتيرة توسع أجيراس في أسواق النمو الحالية، مما يخلق إمكانات لفرص النمو غير العضوية والعضوية.

وأضافت: “ولا شك في أن “أجيراس” هي في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على أدوات الأعمال المؤتمتة، وسيدعم الاستثمار الجديد ابتكارها المستمر للبرمجيات الحيوية”.

جدير بالذكر أن “أجيراس” تنشط في ستة أسواق: الدنمارك والولايات المتحدة والسويد والنرويج وهولندا وألمانيا، ومقرها يقع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقال جيلبرت كامينيسكي، المدير التنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في الشركات الخاصة “إنفستكورب تكنولوجي”، إن الجمع بين البرمجيات الحيوية التي تنتجها “أجيراس”، المدعومة بسمعة جيدة كشركة موثوق بها، ومعرفة شاملة بسوق الخدمات المعنية، وفريق إدارة متميز، إلى جانب باع طويل في البحث والتطوير، قد ضمن استمرار الشركة في تعزيز موقعها في السوق وتقديم نظام محاسبة قائم على أساس عائدات متكررة”.

وأضاف أن التمويل الإضافي الذي حصلت عليه “أجيراس” سيدفع توسعها الدولي قُدماً ويدعم ابتكارها المستمر في ما تق ّدمه لعملائها”.

بدوره، قال ريكو أندرسن الرئيس التنفيذي ألجيراس: “تقدم أجيراس للسوق منتجات رائدة هي الأفضل في فئتها، تضع الشركة في موقع مثالي للتوسع عالمياً وتلبية الطلب المتزايد على أدوات الأعمال المؤتمة”.

وأضاف: تدعم عملية التمويل الأخيرة هذه التزامنا المستمر بتوسيع حضور وتقديم برمجياتنا لعملاء جدد في كل أنحاء العالم، ونتطلع حتماً إلى استمرار قصة أجيراس في السنوات المقبلة.