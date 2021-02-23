الملتقي العربي للاستثمارات توافق على تجزئة القيمة الإسمية للسهم إلى 1 جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الملتقي العربي للاستثمارات في جلسته المنعقدة أمس، على مقترح تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 1 جنيه.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن قرار التجزئة لم يغير رأس المال المصدر والمدفوع وسيتم الإبقاء عليه كما هو 300 مليون جنيه موزعا على 300 مليون سهم بدلا من 30 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم الواحد بعد تعديلها.

وأعلنت أن من ضمن قرارات المجلس الموافقة على المشروع المقترح لتوزيع الأرباح القابلة للتوزيع في 31 ديسمبر الماضي، وعرضة على إحتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة يوم 29 مارس القادم لإقراره.

وقالت إن المشروع حدد إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع عند 101.216 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه حصة المساهمين الأولى.

وذكرت بأنه تقرر ترحيل مبلغ 80.969 مليون جنيه للعام القادم.

وحققت شركة الملتقي العربي للاستثمارات، نمواً في صافي الأرباح المجمعة 24.1%، لتصل إلى 74.509 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 60.051 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات النشاط، إلى 552.987 مليون جنيه، وذلك في الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 620.773 مليون جنيه بالفترة المناظرة.