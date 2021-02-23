المهندس للتأمين: مجلس الإدارة ينظر زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 47.5 مليون جنيه.. 28 فبراير

رنا ممدوح _ أعلنت شركة المهندس للتأمين، عن مجلس الإدارة سينعقد 28 فبراير الجاري، للنظر في زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 47.5 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة ستكون عن طريق إصدار أسهم مجانية يتم تمويلها من الأرباح المرحلة من 187.5 مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر 235 مليون جنيه طبقاً للمركز المالي في 31 ديسمبر الماضي.

كما ينظر مجلس الإدارة في جلسته إعتماد القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر الماضي.

الجدير بالذكر، أن شركة المهندس للتأمين، حققت صافي أرباح مستقلة بمبلغ 49.024 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 72.005 مليون جنيه بالفترة المقارنة، مسجلة انخفاض بنسبة 31.9%.

وتراجع فائض النشاط التأميني، بنسبة 26.6%، ليصل إلى 42.429 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 57.814 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وسجلت الشركة إيرادات تشغيل أخرى بمبلغ 9.782 مليون جنيه، خلال نفس الفترة مقابل 1.703 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.