بلومبرج: الإمارات دبي الوطني كابيتال الثالثة بعدد معاملات الصكوك خلال 2020

دوت الخليج – سجلّت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، رقماً قياسياً في معاملات رأس مال الدين خلال عام 2020.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأن فريق أسواق رأس مال الدين نجح في إدارة الأعمال المصرفية الاستثمارية باستكمال قرابة 60 معاملة في عام 2020 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والهند والصين وروسيا.

وكان الفريق قد استكمل تسعير عشر معاملات في يناير 2021، ولديه حالياً قائمة متميزة من المعاملات المتوقع استكمالها خلال الربع الأول من عام 2021، بحسب البيان.

وحلّت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال في المرتبة الثالثة من حيث عدد معاملات الصكوك الدولية المنفذة بنجاح في عام 2020، كما حلّت ضمن المراكز السبعة الأولى على صعيد إصدار السندات المقومة بالدولار الأمريكي في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2020، بحسب بلومبرج.

وقال فهد عبدالقادر القاسم، الرئيس التنفيذي للشركة: “الشركة سطرت سجلاً حافلاً بالنجاحات على صعيد توفير حلول ومنتجات التمويل، بما فيها التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال العام 2020، رغم التحديات التي شهدتها السوق”.

بدوره، قال هيتش أساربوتا، المدير الإداري ورئيس القروض المشتركة وقسم أسواق رأس مال الدين للشركة: “نجحت الإمارات دبي الوطني كابيتال بتوسيع حضورها الجغرافي وترسيخ مكانتها كإدارة رائدة لرأس مال الدين في الأسواق الناشئة”.

وأضاف أن الشركة واصلت استشاراتها المتميزة في أسواق رأس مال الدين تحقيق شهرة متزايدة لدى الكيانات السيادية والشركات الباحثة عن شريك متمرس يتمتع بسجل حافل وحضور عالمي قوي.

الشركة وسعت حضورها الجغرافي في أسواق تركيا والصين والهند وروسيا

وعلاوة على ترسيخ مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، واصلت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال توسيع نطاقها الجغرافي وصولاً إلى جهات الإصدار في تركيا والصين والهند وروسيا، بحسب أساربوتا.

وقادت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال عدّة معاملات لإصدار الصكوك بنجاح، منها صكوك الاستدامة الصادرة عن البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لمساعدة الدول الأعضاء على الحدّ من تداعيات جائحة كوفيد-19.

كما دعمت الشركة الدائرة المالية في حكومة دبي لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار لمدة عشر سنوات وسندات حكومية بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة 30 عاماً، في أول معاملة تعود بها الدائرة إلى أسواق رأس المال العام منذ العام 2014.

الشركة نفذت أول عمليتان لها في روسيا بإصدارات قيمتها 900 مليون دولار

ونفذت الإمارات دبي الوطني كابيتال، أول معاملتين لها في روسيا، عبر تسعير سندات ممتازة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات لصالح بنك موسكو الائتماني؛ وسندات الشق الأول بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لصالح بنك “سوفكومبانك” (Sovcombank)، وكلاهما من البنوك الخاصة الرائدة في روسيا.

وذكرت الشركة أن فريق أسواق رأس مال الدين في بنك الإمارات دبي الوطني قاد خمس إصدارات من هذا النوع في عام 2020، منها إصدار صكوك تحوّل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات لصالح “الاتحاد للطيران”، أول صكوك من نوعها على مستوى العالم؛ وإصدار سندات زرقاء بقيمة 450 مليون دولار أمريكي لصالح “البنك الصناعي الصيني” وسندات اجتماعية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لصالح “فاكيف بنك” التركي.

وشهدت أسواق رأس مال الدين عدداً كبيراً من الإصدارات في عام 2020، حيث اغتنمت العديد من الدول والمؤسسات في منطقة الخليج أسعار الفائدة المنخفضة لإصدار كميات كبيرة من السندات والصكوك.

وخلال العام 2020، جمع المقترضون بالمنطقة مبلغاً قياسياً قدره 118 مليار دولار أمريكي من خلال طرح السندات، واشارت جهات مطلعة في القطاع بأن من المرجح أن يسجل إجمالي عمليات الطرح لعام 2020 رقماً قياسياً جديداً.