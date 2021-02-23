فوري تقرر توزيع أسهم مجانية بواقع 0.28 سهم اعتبارا من جلسة 11 مارس القادم

رنا ممدوح _ قررت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 100 مليون جنيه اعتباراً من جلسة الخميس 11 مارس القادم.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.28 سهم مجاني لكل أصلي من أسهم فوري قبل الزيادة وذلك لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10 مارس القادم.

وأشارت إلى أن هذا يأتي تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، بزيادة رأس المال المصدر زيادة مجانية من 353.652 مليون جنيه إلى 453.652 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، ممولة من الأرباح المرحلة وموزعة على 200 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية خمسون قرشا للسهم الواحد.

الجدير بالذكر، أن فوري حققت خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 145.19 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 76.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 892.721 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مقابل إيرادات قدرها 614.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.